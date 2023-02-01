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3 часа назад

Чемпион мира по хоккею Сушинский назвал футбол бесполезной игрой

Газета.Ruиещё 1

Чемпион мира по хоккею 2008 года Максим Сушинский высказался о своем мнении о футболе.

Чемпион мира по хоккею Сушинский назвал футбол бесполезной игрой
Фото: ХК СКАХК СКА

По его мнению, футбол является менее захватывающей игрой, чем хоккей.

«Футбол — бесполезная игра. Там нет плей-офф, а все самое интересное происходит в плей-офф. Там тоже должен быть плей-офф. Гладкий чемпионат — это каменный век! На чем деньги-то зарабатывать? Больше игр, интереснее.

А то отрыв в 20 очков, за пять туров до конца одна команда выигрывает чемпионат. Это интересно что ли?

Я смотрю со стороны бизнеса. Для меня было бы интереснее, если бы моя команда играла в плей-офф, заработала бы немного денег», — приводит слова Сушинского Legalbet.

Напомним, что действующим чемпионом России по футболу является петербургский «Зенит», а по хоккею — московский ЦСКА.

Ранее обладатель Кубка Стэнли в составе «Колорадо Эвеланш» Валерий Каменский высказался о словах главы Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардиффа, который заявил, что не против возвращения сборных России и Белоруссии на турниры под эгидой организации.

Около спорта,Валерий Каменский,Максим Сушинский,СБОРНАЯ РОССИИ,Зенит,
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