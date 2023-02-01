Чемпион мира по хоккею Сушинский назвал футбол бесполезной игрой

Чемпион мира по хоккею 2008 года Максим Сушинский высказался о своем мнении о футболе.
По его мнению, футбол является менее захватывающей игрой, чем хоккей.
«Футбол — бесполезная игра. Там нет плей-офф, а все самое интересное происходит в плей-офф. Там тоже должен быть плей-офф. Гладкий чемпионат — это каменный век! На чем деньги-то зарабатывать? Больше игр, интереснее.
А то отрыв в 20 очков, за пять туров до конца одна команда выигрывает чемпионат. Это интересно что ли?
Я смотрю со стороны бизнеса. Для меня было бы интереснее, если бы моя команда играла в плей-офф, заработала бы немного денег», — приводит слова Сушинского Legalbet.
Напомним, что действующим чемпионом России по футболу является петербургский «Зенит», а по хоккею — московский ЦСКА.
Ранее обладатель Кубка Стэнли в составе «Колорадо Эвеланш» Валерий Каменский высказался о словах главы Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардиффа, который заявил, что не против возвращения сборных России и Белоруссии на турниры под эгидой организации.