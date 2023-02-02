Глава исполкома Олимпийского и Паралимпийского комитета США (USOPC) Джин Сайкс высказался за сохранение санкции в отношении российских и белорусских спортсменов.

«Пообщавшись со многими спортсменами и избирателями со всей нашей страны, USOPC признаёт реальное желание соревноваться со всеми лучшими спортсменами мира. Однако это может произойти только таким образом, чтобы обеспечить безопасный и честный спорт.

Поэтому мы призвали МОК продолжить изучение процесса, который сохранит существующие санкции в отношении спортсменов из России и Беларуси. Мы должны иметь гарантии, что к соревнованиям будут допущены исключительно чистые и нейтральные спортсмены. Данный процесс потребует тщательного управления и дополнительных усилий», — цитирует Сайкса ESPN .

Напомним, 25 января исполком МОК заявил, что намерен рассмотреть возможность допуска российских и белорусских спортсменов до международных соревнований. Условиями для этого является их нейтральный статус, их полное отстранение от поддержки специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил РФ на Украине, а также отсутствие к ним вопросов со стороны ВАДА.