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6 часов назад

Глава Олимпийского комитета США: необходимо сохранить санкции против России

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Глава исполкома Олимпийского и Паралимпийского комитета США (USOPC) Джин Сайкс высказался за сохранение санкции в отношении российских и белорусских спортсменов.

«Пообщавшись со многими спортсменами и избирателями со всей нашей страны, USOPC признаёт реальное желание соревноваться со всеми лучшими спортсменами мира. Однако это может произойти только таким образом, чтобы обеспечить безопасный и честный спорт.

Член МОК Ковентри выступила за допуск российских спортсменов на Олимпиаду в Париже

Поэтому мы призвали МОК продолжить изучение процесса, который сохранит существующие санкции в отношении спортсменов из России и Беларуси. Мы должны иметь гарантии, что к соревнованиям будут допущены исключительно чистые и нейтральные спортсмены. Данный процесс потребует тщательного управления и дополнительных усилий», — цитирует Сайкса ESPN.

Напомним, 25 января исполком МОК заявил, что намерен рассмотреть возможность допуска российских и белорусских спортсменов до международных соревнований. Условиями для этого является их нейтральный статус, их полное отстранение от поддержки специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил РФ на Украине, а также отсутствие к ним вопросов со стороны ВАДА.

Около спорта,Видео,Всемирное антидопинговое агентство,
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