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3 часа назад

В Оргкомитете ОИ-2024 с уважением отнесутся к позиции МОК по допуску россиян

Газета.Ruиещё 6

Организаторы Олимпийских игр в Париже, намеченных на лето 2024 года, заявили, что они будут уважать позицию Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении допуска российских и белорусских спортсменов к участию в мероприятии. Об этом сообщает CNN.

В Оргкомитете ОИ-2024 с уважением отнесутся к позиции МОК по допуску россиян
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Представители оргкомитета предоставили документ, в котором подчеркнули, что система классификации не зависит от организаторов мероприятия, а от самого МОК, Паралимпийского комитета и международных федераций. Игры в Париже стартуют 26 июля 2024 года.

25 января МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины. Свод правил будет представлен позже.

Напомним, что МОК в прошлом году рекомендовал международным спортивным федерациям не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Большинство последовало этим рекомендациям, в некоторых федерациях разрешили допуск россиянам под нейтральным флагом.

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