Журова: российских спортсменов призвали отказаться от Путина

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Международный олимпийский комитет (МОК) «искушает» российских спортсменов, призывая их отказаться от президента Владимира Путина. Об этом сообщает Sport24.

Ранее в МОК договорились допускать россиян и белорусов до международных соревнований, включая Олимпиады, но при соблюдении определенных условий.

К турнирам не допустят атлетов, нарушающих олимпийскую хартию и антидопинговые правила, а также активно поддерживающих спецоперацию на Украине.

Спортсменам придется проходить индивидуальные проверки, если они решат подать заявки на участие в турнирах. Кроме того, они по-прежнему не смогут выступать под флагами своих стран.

Глава Олимпийского комитета США Джин Сайкс поддержал решение МОК. Он подчеркнул, что американские спортсмены хотят соревноваться с лучшими атлетами мира, но только если обеспечена честная и безопасная игра.

Журова назвала заявления МОК и Сайкса «хитрой схемой искушения» российских спортсменов.

«Вы посмотрите, как они хитро предлагают возможность выступать на Олимпиаде нашим спортсменам. Они могут выступать без флага, гимна, патриотизма и любви к государству. <…> Ведь они предлагают нам отказаться от президента Путина, от страны, от родины и гордости», - заявила она.