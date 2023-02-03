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1 час назад

Роднина высказалась о возможном бойкоте поляками Олимпиады

Спорт день за днемиещё 1

Трехкратная олимпийская чемпионка и Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала возможный бойкот Олимпийских игр 2024 года польскими чиновниками в случае допуска к играм россиян.

Роднина высказалась о возможном бойкоте поляками Олимпиады
Фото: 

«Я буду очень рада, если поляки станут бойкотировать Олимпийские игры по политическим мотивам. Поскольку это означает, что они не будут участвовать в следующих двух Играх», – приводит слова Родниной Vprognoze.

Олимпийский комитет США заявил, что проголосует за выступление российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года. По словам американской стороны, международный спорт теряет свой уровень без российских спортсменов.

Исполком МОК продлил на неопределенный срок отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Отстранение действует с февраля, когда началась СВО на Украине.

Около спорта,Ирина Роднина,Госдума,
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