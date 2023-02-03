Роднина высказалась о возможном бойкоте поляками Олимпиады

Трехкратная олимпийская чемпионка и Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала возможный бойкот Олимпийских игр 2024 года польскими чиновниками в случае допуска к играм россиян.
«Я буду очень рада, если поляки станут бойкотировать Олимпийские игры по политическим мотивам. Поскольку это означает, что они не будут участвовать в следующих двух Играх», – приводит слова Родниной Vprognoze.
Олимпийский комитет США заявил, что проголосует за выступление российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года. По словам американской стороны, международный спорт теряет свой уровень без российских спортсменов.
Исполком МОК продлил на неопределенный срок отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Отстранение действует с февраля, когда началась СВО на Украине.