Президент МОК Бах отклонил предложение Зеленского посетить Артемовск

"Президент МОК посетил Украину летом 2022 года по приглашению Национального олимпийского комитета Украины, - говорится в сообщении. - Во время этого визита он встретился со спортсменами, пострадавшими от войны, стал свидетелем разрушенной спортивной инфраструктуры, а также встретился с президентом Зеленским для обширной беседы. После этого визита они также связались по телефону. В настоящее время планов на очередной визит на Украину нет".