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2 часа назад

Президент МОК Бах отклонил предложение Зеленского посетить Артемовск

ТАСС

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах не планирует визитов на Украину, несмотря на приглашение главы государства Владимира Зеленского посетить Артемовск (украинское название - Бахмут). Об этом в четверг сообщила пресс-служба МОК.

Президент МОК Бах отклонил предложение Зеленского посетить Артемовск
Фото: ТАССТАСС

"Президент МОК посетил Украину летом 2022 года по приглашению Национального олимпийского комитета Украины, - говорится в сообщении. - Во время этого визита он встретился со спортсменами, пострадавшими от войны, стал свидетелем разрушенной спортивной инфраструктуры, а также встретился с президентом Зеленским для обширной беседы. После этого визита они также связались по телефону. В настоящее время планов на очередной визит на Украину нет".

Ранее Зеленский заявлял, что разочарован позицией МОК по вопросу допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям, и пригласил Баха в Артемовск.

25 января МОК предложил допустить до международных соревнований в нейтральном статусе спортсменов, не принимающих активного участия в поддержке специальной военной операции (СВО). В четверг пресс-служба МОК сообщила, что рекомендации организации по возвращению российских и белорусских спортсменов касаются только соревнований в Азии и не относятся к Олимпийским играм в Париже.

Около спорта,Томас Бах,Владимир Зеленский,
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