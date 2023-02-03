Карпин рассказал о желаниях на день рождения

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин, отмечавший вчера, 2 февраля, свой 54-й день рождения, рассказал о своих желаниях в этот праздник.

«Здоровья мне, всем моим близким и мирного неба над головой», — приводит слова Карпина «РБК-Спорт».

«Ростов» Карпина занимает третью строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги текущего сезона. Ростовчане набрали 35 очков после 17 сыгранных очков, отставая от лидирующего санкт-петербургского «Зенита» на семь баллов.