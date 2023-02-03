Адвокат рассказал, что грозит пристававшему к несовершеннолетней фигуристке тренеру

По моей практике, обычно не прислушиваются ни к каким доводам, достаточно малолетней девочке сказать, что к ней приставали, все. За основу берутся ее показания, показания тех лиц, которым она рассказала. Проводится экспертиза в отношении обвиняемого, комплексная психолого-сексолого-психиатрическая. Даже в тех случаях, когда экспертиза показывает, что человек не болен педофилией, нет у него таких наклонностей, все равно идут обвинительные приговоры. Возбуждение такого дела в данном случае, я полагаю, что это, скорее всего, реальный срок. Минимальный – 12 лет, по России это стандартная практика», — заявил Калинов «Газете.Ru».