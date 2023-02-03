Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
0° в 
USD 70.04EUR 76.96
Войти в почту
4 часа назад

Адвокат Калинов рассказал, что грозит тренеру, который приставал к несовершеннолетней фигуристке

Газета.Ru

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов рассказал, какое наказание может грозить работнику ледовой арены одного из торговых центров в Москве, который совершал преступления против половой неприкосновенности лиц младше 14 лет.

Адвокат рассказал, что грозит пристававшему к несовершеннолетней фигуристке тренеру
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Сообщалось, что сотрудники полиции установили, что преступное действие он совершил 24 января 2023 года. Пострадавшая девочка рассказала взрослым о произошедшем, а те в свою очередь незамедлительно сообщили об этом в полицию.

«Тренеру грозит наказание по части 4 статьи 132 уголовного кодекса за действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста. Наказание – от 12 до 20 лет лишения свободы. Как правило, по такой статье лицо сразу берется под стражу, практически всегда обвинительные приговоры. Осложняется тем, что человек находится в местах лишения свободы, и даже невозможно провести ему иной раз полиграф, исследование на детекторе лжи. Хоть это и не является доказательством, но в рамках проверки тем не менее. Затрудняется процесс защиты, когда человек находится в следственном изоляторе.

По моей практике, обычно не прислушиваются ни к каким доводам, достаточно малолетней девочке сказать, что к ней приставали, все. За основу берутся ее показания, показания тех лиц, которым она рассказала. Проводится экспертиза в отношении обвиняемого, комплексная психолого-сексолого-психиатрическая. Даже в тех случаях, когда экспертиза показывает, что человек не болен педофилией, нет у него таких наклонностей, все равно идут обвинительные приговоры. Возбуждение такого дела в данном случае, я полагаю, что это, скорее всего, реальный срок. Минимальный – 12 лет, по России это стандартная практика», — заявил Калинов «Газете.Ru».

Следователи уcтанавливают возможных потерпевших от дейcтвий 47-летнего мужчины. В его отношении избрали меру преcечения в виде заключения под cтражу.

Около спорта,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители