Адвокат рассказал, что грозит пристававшему к несовершеннолетней фигуристке тренеру

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов рассказал, какое наказание может грозить работнику ледовой арены одного из торговых центров в Москве, который совершал преступления против половой неприкосновенности лиц младше 14 лет.
Сообщалось, что сотрудники полиции установили, что преступное действие он совершил 24 января 2023 года. Пострадавшая девочка рассказала взрослым о произошедшем, а те в свою очередь незамедлительно сообщили об этом в полицию.
«Тренеру грозит наказание по части 4 статьи 132 уголовного кодекса за действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста. Наказание – от 12 до 20 лет лишения свободы. Как правило, по такой статье лицо сразу берется под стражу, практически всегда обвинительные приговоры. Осложняется тем, что человек находится в местах лишения свободы, и даже невозможно провести ему иной раз полиграф, исследование на детекторе лжи. Хоть это и не является доказательством, но в рамках проверки тем не менее. Затрудняется процесс защиты, когда человек находится в следственном изоляторе.
По моей практике, обычно не прислушиваются ни к каким доводам, достаточно малолетней девочке сказать, что к ней приставали, все. За основу берутся ее показания, показания тех лиц, которым она рассказала. Проводится экспертиза в отношении обвиняемого, комплексная психолого-сексолого-психиатрическая. Даже в тех случаях, когда экспертиза показывает, что человек не болен педофилией, нет у него таких наклонностей, все равно идут обвинительные приговоры. Возбуждение такого дела в данном случае, я полагаю, что это, скорее всего, реальный срок. Минимальный – 12 лет, по России это стандартная практика», — заявил Калинов «Газете.Ru».
Следователи уcтанавливают возможных потерпевших от дейcтвий 47-летнего мужчины. В его отношении избрали меру преcечения в виде заключения под cтражу.