В Белом доме высказались о допуске россиян на Олимпийские игры-2024

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер высказалась об участии россиян и белорусов в Олимпийских играх-2024. Ее слова приводит Politico.
Жан-Пьер назвала отсутствие флага и гимна условием допуска россиян и белорусов на Игры в Париже.
«В случаях, когда спортивные организации и организаторы спортивных мероприятий, такие как Международный олимпийский комитет (МОК), решают допустить к участию атлетов из России и Белоруссии, должно быть абсолютно ясно, что они не представляют российского или белорусского государств», — объяснила она.
Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Канады Дэвид Шумейкер выступил за изучение возможности участия россиян в турнирах в нейтральном статусе.
"Мы признаем, что решение об исключении спортсменов исключительно из-за их национальности противоречит основным принципам олимпийского движения", - Дэвид Шумейкер
Глава Олимпийского комитета США Джин Сайкс также поддержал стремление МОК вернуть россиян на международные турниры.
"Мы выслушали многих спортсменов в США и понимаем их желание соревноваться со всеми лучшими атлетами мира, но только при условии обеспечения безопасной и честной игры", - Джин Сайкс
В то же время Олимпийский комитет Норвегии выступил против допуска России к международным соревнованиям. В заявлении отмечается, что МОК должен придерживаться санкционной политики в отношении страны, а не искать выход из ситуации для спортсменов.
"В текущей ситуации это неправильно, и мы настоятельно рекомендуем не делать этого", - НОК Норвегии
Глава Олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт заявил о возможном бойкоте Олимпиады-2024 в случае допуска на нее российских спортсменов.
"Если нас не услышат, я не исключаю возможности, что мы будем бойкотировать и откажемся от участия в Олимпийских играх", -Вадим Гутцайт
Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский также посоветовал бойкотировать Игры, если на них будут выступать россияне. Он назвал это необходимым давлением на МОК.
В ответ на это президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков призвал отказаться от этой идеи. Он отметил , что история показывает, что любая попытка бойкота никогда не приводила к успеху ту страну, которая к нему призывала.
Глава МОК Томас Бах подчеркнул, что бойкоты не соответствуют миссии МОК.
"Отдельные спортсмены не должны подвергаться дискриминации путем исключения, даже если страны находятся в состоянии конфликта", - Томас Бах
25 января стало известно, что МОК задумался о предоставлении индивидуального допуска к соревнованиям под нейтральным флагом для российских и белорусских атлетов. Уточнялось, что шанс принять участие в международных турнирах получат только атлеты, которые не поддерживали проведение спецоперации на Украине и не нарушали антидопинговые правила.
В конце февраля 2022 года многие спортивные организации запретили сборным России и Белоруссии участвовать в турнирах по рекомендации МОК. В большинстве дисциплин представители двух стран полностью отстранены. Однако в некоторых, таких как автоспорт, велоспорт, теннис, бокс, ММА и шахматы, россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.