В Белом доме высказались о допуске россиян на Олимпийские игры-2024

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер высказалась об участии россиян и белорусов в Олимпийских играх-2024. Ее слова приводит Politico.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Жан-Пьер назвала отсутствие флага и гимна условием допуска россиян и белорусов на Игры в Париже.

Видео дня

«В случаях, когда спортивные организации и организаторы спортивных мероприятий, такие как Международный олимпийский комитет (МОК), решают допустить к участию атлетов из России и Белоруссии, должно быть абсолютно ясно, что они не представляют российского или белорусского государств», — объяснила она.

Возможное возвращение россиян на международные турниры восприняли неоднозначно

Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Канады Дэвид Шумейкер выступил за изучение возможности участия россиян в турнирах в нейтральном статусе.

"Мы признаем, что решение об исключении спортсменов исключительно из-за их национальности противоречит основным принципам олимпийского движения", - Дэвид Шумейкер

Глава Олимпийского комитета США Джин Сайкс также поддержал стремление МОК вернуть россиян на международные турниры.

"Мы выслушали многих спортсменов в США и понимаем их желание соревноваться со всеми лучшими атлетами мира, но только при условии обеспечения безопасной и честной игры", - Джин Сайкс

В то же время Олимпийский комитет Норвегии выступил против допуска России к международным соревнованиям. В заявлении отмечается, что МОК должен придерживаться санкционной политики в отношении страны, а не искать выход из ситуации для спортсменов.

"В текущей ситуации это неправильно, и мы настоятельно рекомендуем не делать этого", - НОК Норвегии

В Европе призвали бойкотировать Игры-2024 в Париже в случае участия россиян

Глава Олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт заявил о возможном бойкоте Олимпиады-2024 в случае допуска на нее российских спортсменов.

"Если нас не услышат, я не исключаю возможности, что мы будем бойкотировать и откажемся от участия в Олимпийских играх", -Вадим Гутцайт

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский также посоветовал бойкотировать Игры, если на них будут выступать россияне. Он назвал это необходимым давлением на МОК.

Министры спорта Польши, Литвы, Латвии и Эстонии призвали МОК не допускать российских и белорусских атлетов к участию в Олимпиаде в Париже

В ответ на это президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков призвал отказаться от этой идеи. Он отметил , что история показывает, что любая попытка бойкота никогда не приводила к успеху ту страну, которая к нему призывала.

Глава МОК Томас Бах подчеркнул, что бойкоты не соответствуют миссии МОК.

"Отдельные спортсмены не должны подвергаться дискриминации путем исключения, даже если страны находятся в состоянии конфликта", - Томас Бах

МОК рассматривает варианты допуска россиян на турниры

25 января стало известно, что МОК задумался о предоставлении индивидуального допуска к соревнованиям под нейтральным флагом для российских и белорусских атлетов. Уточнялось, что шанс принять участие в международных турнирах получат только атлеты, которые не поддерживали проведение спецоперации на Украине и не нарушали антидопинговые правила.

После критики со стороны Украины и стран Балтии МОК заявил, что окончательное решение еще не принято