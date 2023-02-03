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1 час назад

Министры спорта стран Европы 10 февраля обсудят вопрос допуска россиян на соревнования

ТАСС

Великобритания 10 февраля проведет саммит министров спорта стран Европы для обсуждения вопроса по допуску россиян на международные соревнования. Об этом в пятницу журналистам сообщил министр молодежи и спорта Украины, президент Национального олимпийского комитета (НОК) страны Вадим Гутцайт.

Министры спорта ЕС 10 февраля обсудят вопрос допуска россиян на соревнования
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"Британия собирает на 10 февраля саммит министров спорта Европы для обсуждения вопроса о допуске россиян и белорусов. Главы НОК Литвы, Латвии, Польши поддерживают Украину, эти три страны уже сделали заявление, вы об этом знаете", - сказал Гутцайт.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать россиян и белорусов к участию в соревнованиях в связи с событиями на Украине. 25 января 2023 года МОК выступил с новой рекомендацией, предложив допустить до международных соревнований в нейтральном статусе спортсменов, не принимающих активного участия в поддержке специальной военной операции

В четверг министры спорта Литвы, Латвии, Эстонии и Польши выступили с призывом к МОК и международным федерациям отдельных видов спорта запретить участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Около спорта,Вадим Гутцайт,
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