РУСАДА заверило международные федерации в высоком качестве допинг-контроля

Допинг-тестирование российских спортсменов проходит в соответствии с международными стандартами, меры по предотвращению допинговых нарушений получили самую высокую оценку аудиторов Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

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"Тестирование, направленное на выявление нарушений антидопинговых правил, проходит в соответствии с международными стандартами, а меры по предотвращению нарушений (образовательные программы) получили самую высокую оценку аудиторов WADA, - ответили в пресс-службе РУСАДА на просьбу прокомментировать заявления некоторых руководителей международных и национальных организаций, которые сомневаются в качестве допинг-контроля в России. - Руководство международных спортивных федераций и антидопинговых организаций могут быть уверены, РУСАДА следит за чистотой спорта в России на самом высоком уровне".

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Ранее президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил финской газете Ilta Sanomat, что он не знает, как в настоящее время в России проходит допинг-контроль и у него по этой теме есть много вопросов. Глава антидопингового агентства Норвегии Андерс Сульхейм в интервью телеканалу TV2 сообщил, что не может сказать, могут ли российские спортсмены проверяться в настоящее время на допинг. Ему также неизвестно, насколько тщательно тестируют россиян международные спортивные федерации.

"Согласно недавно опубликованному отчету WADA за 2021 год, РУСАДА находится в тройке национальных антидопинговых организаций с наибольшим количеством отобранных проб, - говорится в заявлении пресс-службы. - В сентябре 2022 года аудиторам WADA была предоставлена информация о каждом этапе допинг-контроля, включая все внутренние политики, процедуры и статистику. Результаты аудита показали, что операционная деятельность РУСАДА ведется надлежащим образом".

МОК требует проверок на допинг

В конце января Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с заявлением, в котором предложил дать отдельным атлетам, имеющим российский или белорусский паспорт, возможность соревноваться с соперниками из стран Азии, но со значительными оговорками. МОК считает, что допуск должны получить только те нейтральные спортсмены, которые полностью соответствуют Всемирному антидопинговому кодексу. Для всех этих спортсменов, имеющих российский или белорусский паспорта, должны проводиться индивидуальные проверки на допинг.

Как сообщили в пресс-службе РУСАДА, допинг-контроль российских спортсменов проводится в плановом режиме в соответствии с системой оценки рисков для каждого вида спорта и планом распределения тестов. В 2022 году РУСАДА было отобрано 11 053 допинг-пробы в 89 видах спорта, вся информация о тестах без промедлений вносится в систему антидопингового администрирования (АDAMS), в которой уполномоченные антидопинговые организации могут видеть итоги работы РУСАДА. Российское антидопинговое агентство проводит тестирование как в соревновательный, так и во внесоревновательный период, в пулы тестирования РУСАДА входит около 1 700 спортсменов. Кроме того, на территории Российской Федерации продолжают свою работу международные агентства, специализирующиеся на отборе проб.