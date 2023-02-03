НОК Украины высказался против допуска россиян на соревнования

"Приняли обращение, что пока идет война, мы не можем и не хотим видеть российских и белорусских спортсменов, - сказал Гутцайт. - На сегодняшний день мы не должны идти на компромиссы относительно участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх. Нам надо вмешаться в этот процесс, нам надо работать с этим, все руководители украинских спортивных федераций должны работать с иностранными коллегами, чтобы ведущие спортсмены мира выступали с заявлениями, что они не хотят видеть российских и белорусских спортсменов".