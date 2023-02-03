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31 минуту назад

НОК Украины заявил, что против допуска россиян на соревнования до окончания СВО

ТАСС

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины выступает против допуска российских и белорусских спортсменов на соревнования до окончания специальной военной операции (СВО). Об этом в пятницу журналистам сообщил министр молодежи и спорта Украины, президент НОК страны Вадим Гутцайт.

НОК Украины высказался против допуска россиян на соревнования
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Приняли обращение, что пока идет война, мы не можем и не хотим видеть российских и белорусских спортсменов, - сказал Гутцайт. - На сегодняшний день мы не должны идти на компромиссы относительно участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх. Нам надо вмешаться в этот процесс, нам надо работать с этим, все руководители украинских спортивных федераций должны работать с иностранными коллегами, чтобы ведущие спортсмены мира выступали с заявлениями, что они не хотят видеть российских и белорусских спортсменов".

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать россиян и белорусов к участию в соревнованиях в связи с событиями на Украине. 25 января 2023 года МОК выступил с новой рекомендацией, предложив допустить до международных соревнований в нейтральном статусе спортсменов, не принимающих активного участия в поддержке специальной военной операции. Позднее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отметил, что МОК не требует от российских спортсменов осуждать СВО.

Около спорта,Вадим Гутцайт,Станислав Поздняков,
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