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5 минут назад

Министр спорта Польши заявил, что 40 стран выступят против участия российских спортсменов в Олимпиаде-2024

Sports.ru

Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук заявил, что 40 стран выступят против участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

40 стран выступят против участия российских спортсменов в Олимпиаде-2024
Фото: Sports.ruSports.ru

По его словам, 10 февраля состоится встреча министров спорта из около 40 стран, в том числе из ЕС, Великобритании, Австралии, Канады, Южной Кореи, Японии, где будет обсуждаться этот вопрос.

«Безусловно, это будет жесткая позиция, которая будет противостоять участию представителей России и Беларуси в Олимп

Я бы дал МОК шанс на саморефлексию, еще не прижимая их к стене.

У нас есть время для этого. Игры в середине следующего года. Вместо того, чтобы сразу унижать партнеров, сначала стоит дать шанс на саморефлексию», – заявил Бортничук.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что рассмотрит допуск российских и белорусских атлетов к международным соревнованиям.

Около спорта,Камиль Бортничук,ЕС,
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