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1 час назад

Терапевт о Костомарове: дело не в руках и ногах, дайте ему с того света вернуться

Газета.Ruиещё 1

Терапевт и бывший врач сборной по прыжкам на лыжах с трамплина Андрей Звонков оценил ситуацию с состоянием госпитализированного фигуриста Романа Костомарова. На днях сообщалось, что ему грозит ампутация пальцев.

Терапевт о Костомарове: дело не в руках и ногах, дайте ему с того света вернуться
Фото: РИА Новости РИА Новости

«Врачи будут стараться спасти руки и ноги, если есть шанс. Увеличить сатурацию кислорода, если это вообще реально.

Тарасова отреагировала на информацию о готовящейся ампутации пальцев Костомарову

Я не исключаю, что Костомаров вообще уже может не вернуться в спорт, дайте ему с того света вернуться. Пока у него есть шанс выжить, он может остаться просто инвалидом. Дело не в руках и ногах, а в легких, нужна будет серьезная реабилитация», — передает слова Звонкова Life.

О госпитализации Романа Костомарова стало известно 10 января. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Затем спортсмена перевезли в больницу в «Коммунарке». Врачам пришлось провести реанимационные мероприятия и подключить его к ЭКМО. На данный момент фигуриста уже отключили от аппарата по насыщению крови кислородом.

24 января стало известно, что фигурист пришел в сознание и смог поговорить с близкими.

Около спорта,Роман Костомаров,
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