Терапевт о Костомарове: дело не в руках и ногах, дайте ему с того света вернуться

Я не исключаю, что Костомаров вообще уже может не вернуться в спорт, дайте ему с того света вернуться. Пока у него есть шанс выжить, он может остаться просто инвалидом. Дело не в руках и ногах, а в легких, нужна будет серьезная реабилитация», — передает слова Звонкова Life.