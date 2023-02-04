Роднина оценила слова Кокорина о пользе тюрьмы

В Госдуме оценили мнение футболиста Александра Кокорина, считающего, что «нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме». Депутат Ирина Роднина заявила, что подобная позиция изначально неверна, сообщает «РБ Спорт».

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«Считаю, это изначально неправильно. Если он не понимает этого, то горбатого и могила не исправит — говоря про его слова о тюрьме», — сказала Роднина.

По ее словам, спорт подразумевает честную игру и уважение к людям. Такая клятва давалась на Олимпийских играх не случайно.

Депутат считает, что великим футболистом был Симонян и другие советские атлеты, а не Кокорин. Поэтому не стоит «кидаться терминами». К тому же в России не так много спортсменов, которые отбывали срок.

Ранее Кокорин заявил, что тюрьма - хорошая школа жизни и высказался, что каждый нормальный мужчина в своей жизни должен отсидеть.