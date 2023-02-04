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2 часа назад

Роднина оценила слова Кокорина о пользе тюрьмы

Майк Габриелян

В Госдуме оценили мнение футболиста Александра Кокорина, считающего, что «нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме». Депутат Ирина Роднина заявила, что подобная позиция изначально неверна, сообщает «РБ Спорт».

Роднина оценила слова Кокорина о пользе тюрьмы
Фото: 

«Считаю, это изначально неправильно. Если он не понимает этого, то горбатого и могила не исправит — говоря про его слова о тюрьме», — сказала Роднина.

По ее словам, спорт подразумевает честную игру и уважение к людям. Такая клятва давалась на Олимпийских играх не случайно.

Александр Кокорин о своем пребывании в тюрьме: "Это огромный опыт, хорошая школа"

Депутат считает, что великим футболистом был Симонян и другие советские атлеты, а не Кокорин. Поэтому не стоит «кидаться терминами». К тому же в России не так много спортсменов, которые отбывали срок.

Ранее Кокорин заявил, что тюрьма - хорошая школа жизни и высказался, что каждый нормальный мужчина в своей жизни должен отсидеть.

За драку в центре Москвы в 2018 году Кокорина приговорили к 1,5 годам колонии общего режима. В сентябре того же года он освободился по УДО.

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