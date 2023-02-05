Арзамасова и Кацалапов стали победителями шоу "Ледниковый период"

«Илюша, я восхищаюсь тобой. Я очень рада, что я здесь и могу наблюдать за тем, как ты работаешь, как отдаешь всего себя на 101%. Ты очень талантливый и огромный. Я взяла от этого проекта самое лучшее, что в нем есть», — сказала артистка.