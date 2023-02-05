Арзамасова и Кацалапов стали победителями шоу "Ледниковый период"

Актриса Елизавета Арзамасова и фигурист Никита Кацалапов стали победителями шоу «Ледниковый период. Снова вместе» на Первом канале. Финальный выпуск проекта был перенесен с 14 января на 4 февраля в связи со смертью народной артистки СССР Инны Чуриковой.
Пара одержала победу благодаря чистому прокату под музыку Айдара Гайнуллина из киноленты Ивана Вырыпаева «Эйфория». После выступления Арзамасова обратилась с благодарностью к своему супругу и одному из организаторов проекта Илье Авербуху.
«Илюша, я восхищаюсь тобой. Я очень рада, что я здесь и могу наблюдать за тем, как ты работаешь, как отдаешь всего себя на 101%. Ты очень талантливый и огромный. Я взяла от этого проекта самое лучшее, что в нем есть», — сказала артистка.
По итогам 11 из 12 выпусков в «Ледниковом периоде» лидировали фигуристка Оксана Домнина и актер Марат Башаров, набравшие 84 балла. Однако в финале они дважды упали и в итоге поделили третье место с супругой Кацалапова Викторией Синициной и конькобежцем Иваном Скобревым. Второе место заняли фигуристка Евгения Медведева и актер Федор Федотов.