Федерация футбола Турции сделала заявление на фоне землетрясений в стране

Федерация футбола Турции (TFF) выступила с заявлением на фоне ситуации с землетрясениями в стране.

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«С глубокой грустью мы узнали о жертвах землетрясения, эпицентром которого являются Кахраманмараш, Хатай, Газиантеп, Адана, Османия, Диярбакыр, Малать

Да смилуется Господь над нашими гражданами, погибшими во время землетрясения, задушившего нашу страну. Выражаем соболезнования родным, близким и нашему народу. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.

В связи с гибелью людей, ранеными и продолжающимися поисково-спасательными работами все запланированные мероприятия на 6 февраля (сегодня) перенесены на более поздний срок», — написала пресс-служба TFF в своём «твиттере».