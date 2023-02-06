В Турции отменили все спортивные мероприятия

Министр молодёжной политики и спорта Турции Мехмет Касапоглу сообщил об отмене всех спортивных мероприятий на территории страны из-за землетрясения.

«Все национальные спортивные мероприятия, проводимые в нашей стране, приостановлены до дальнейшего уведомления. Все наши соответствующие подразделения находятся в состоянии боевой готовности при координации Управления по чрезвычайным ситуациям», — написал Касапоглу в своём «твиттере».

Напомним, за последние сутки в Турции произошла серия землетрясений. У сильнейших толчков была магнитуда 7,8 (из 10 возможных). В результате природных катаклизмов произошло обрушение множества зданий по всей Турции. По предварительной оценке, под завалами в данный момент находятся тысячи человек.