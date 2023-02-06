"Пробивает дно своей дырявой клюшкой" - Милонов о Гашеке

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов отреагировал на очередные высказывания бывшего чешского хоккеиста Доминика Гашека. Ранее экс-голкипер «Спартака» назвал участие россиян в Матче звёзд НХЛ «отвратительной рекламой спецоперации».
«Гашек снова пробивает дно своей дырявой клюшкой. Его ненависть ко всем русским выдает явные психические расстройства. Судя по всему, защитный шлем Доминик надевал не всегда, и пару раз шайба нанесла критический урон его чешскому мозжечку.
Гашек, ты слепой, тупой чешский баран, или, как у вас там говорят, кОзел. Обращать внимание на этого идиота считаю контрпродуктивным», — цитирует Милонова «РБ Спорт».
Ранее схожу позицию выразил и бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков. Он заявил, что Гашек съехал с катушек и пытается привлечь к себе внимание.