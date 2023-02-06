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Милонов назвал Гашека тупым чешским бараном

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов отреагировал на очередные высказывания бывшего чешского хоккеиста Доминика Гашека. Ранее экс-голкипер «Спартака» назвал участие россиян в Матче звёзд НХЛ «отвратительной рекламой спецоперации».

"Пробивает дно своей дырявой клюшкой" - Милонов о Гашеке
© Betassist

«Гашек снова пробивает дно своей дырявой клюшкой. Его ненависть ко всем русским выдает явные психические расстройства. Судя по всему, защитный шлем Доминик надевал не всегда, и пару раз шайба нанесла критический урон его чешскому мозжечку.

Гашек, ты слепой, тупой чешский баран, или, как у вас там говорят, кОзел. Обращать внимание на этого идиота считаю контрпродуктивным», — цитирует Милонова «РБ Спорт».

Ранее схожу позицию выразил и бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков. Он заявил, что Гашек съехал с катушек и пытается привлечь к себе внимание.

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