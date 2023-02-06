"Пробивает дно своей дырявой клюшкой" - Милонов о Гашеке

«Гашек снова пробивает дно своей дырявой клюшкой. Его ненависть ко всем русским выдает явные психические расстройства. Судя по всему, защитный шлем Доминик надевал не всегда, и пару раз шайба нанесла критический урон его чешскому мозжечку.