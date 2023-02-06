Тутберидзе наградили орденом

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе награждена орденом Александра Невского, следует из документа, опубликованного на интернет портале правовой информации.
Также награды получили специальный представитель Федерации хоккея России (ФХР) по международным делам Павел Буре и вице президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Владимир Славский.
Тутберидзе, Буре и Славский удостоены наград за обеспечение успешной подготовки спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на Олимпийских играх в Пекине.