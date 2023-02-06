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1 час назад

Тутберидзе и Буре наградили орденом Александра Невского

Матч ТВ

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе награждена орденом Александра Невского, следует из документа, опубликованного на интернет портале правовой информации.

Тутберидзе наградили орденом
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Также награды получили специальный представитель Федерации хоккея России (ФХР) по международным делам Павел Буре и вице президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Владимир Славский.

Тутберидзе, Буре и Славский удостоены наград за обеспечение успешной подготовки спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на Олимпийских играх в Пекине.

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