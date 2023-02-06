Тутберидзе наградили орденом

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе награждена орденом Александра Невского, следует из документа, опубликованного на интернет портале правовой информации.

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Также награды получили специальный представитель Федерации хоккея России (ФХР) по международным делам Павел Буре и вице президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Владимир Славский.