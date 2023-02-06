Два борца 14 и 15 лет погибли под завалами в Турции

«Здание, в котором жили борцы «Мараш Беледиеспор», снесли. Я слышал, что в нем также находились футболисты. Оно полностью разрушено, никаких новостей от детей не слышно. Наши братья-борцы из Анкары собираются помочь с завалами. Работа уже началась. Сестры двух наших друзей, которые ехали на помощь из Анкары, также помогают с завалами. Они собираются позаботиться и о детях, и