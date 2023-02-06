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39 минут назад

Два борца 14 и 15 лет погибли под завалами в Турции

Чемпионат.com

Турецкий борец Таха Акгюль рассказал о смерти двух спортсменов под завалами в турецком городе Кахраманмараш.

«Здание, в котором жили борцы «Мараш Беледиеспор», снесли. Я слышал, что в нем также находились футболисты. Оно полностью разрушено, никаких новостей от детей не слышно. Наши братья-борцы из Анкары собираются помочь с завалами. Работа уже началась. Сестры двух наших друзей, которые ехали на помощь из Анкары, также помогают с завалами. Они собираются позаботиться и о детях, и

Сейчас я с ними поговорил. Они начали вытаскивать наших братьев и два борца 14 и 15 лет погибли. От остальных детей вестей нет. Из-под завалов никто не выходит. Команды спасателей на месте», — приводит слова Акгюля Spor Arena.

Ранее министр молодежной политики и спорта Турции Мехмет Касапоглу сообщил об отмене всех спортивных мероприятий на территории страны из-за землетрясения.

Напомним, за последние сутки в Турции произошла серия землетрясений. Сильнейшие из толчков имели магнитуду 7,8 (из 10 возможных). В результате природных катаклизмов произошло обрушение множества зданий по всей Турции. По предварительной оценке, под завалами в данный момент находятся тысячи человек.

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