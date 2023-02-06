Министр спорта оценил действия МОК по допуску российских спортсменов к турнирам

Министр спорта Олег Матыцин оценил действия Международного олимпийского комитета (МОК) по возвращению российских спортсменов к турнирам. Его слова приводит ТАСС.

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Матыцин посчитал, что МОК начал понимать важность участия россиян в международных соревнованиях. Министр обратил внимание на то, что спорт всегда был объединяющей силой для спортсменов, а любая форма дискриминации несовместима с положениями олимпийского движения. Он заявил, что это подтверждено выводами международных экспертов ООН.

1 февраля эксперты ООН в области прав человека поприветствовали желание МОК рассмотреть возможность допуска атлетов из России к соревнованиям. Они посчитали, что нельзя дискриминировать спортсменов по признаку национальности.