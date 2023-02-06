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2 часа назад

Губерниев о Загитовой: сейчас каждый может стать певицей

Газета.Ru

Журналист Дмитрий Губерниев поделился мнением о том, что фигуристка Алина Загитова споет в дуэте с Zivert на шоу «Влюбленные в фигурное катание» в Москве, передает «Спорт-Экспресс».

"Певицей может стать кто угодно" - Губерниев о Загитовой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Верю ли, что Алина может стать певицей? Певицей может стать кто угодно в XXI веке. Абсолютно каждый. Примеров масса. Никаких талантов для этого не нужно», — сказал Губерниев.

Кроме победы на Олимпийских играх в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах.

Соревнования 2020 и 2021 года фигуристка пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры. Сейчас она сосредоточена на карьере ведущей и уже три сезона отработала в шоу «Ледниковый период» в паре с Алексеем Ягудиным и Анной Щербаковой, которая присоединилась в 2022 году.

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