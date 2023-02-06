"Певицей может стать кто угодно" - Губерниев о Загитовой

Журналист Дмитрий Губерниев поделился мнением о том, что фигуристка Алина Загитова споет в дуэте с Zivert на шоу «Влюбленные в фигурное катание» в Москве, передает «Спорт-Экспресс».

«Верю ли, что Алина может стать певицей? Певицей может стать кто угодно в XXI веке. Абсолютно каждый. Примеров масса. Никаких талантов для этого не нужно», — сказал Губерниев.

Соревнования 2020 и 2021 года фигуристка пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры. Сейчас она сосредоточена на карьере ведущей и уже три сезона отработала в шоу «Ледниковый период» в паре с Алексеем Ягудиным и Анной Щербаковой, которая присоединилась в 2022 году.