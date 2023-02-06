Верховная рада Украины призвала МОК не допускать Россию к Олимпиаде

Верховная рада Украины призвала Международный олимпийский комитет не допускать спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям. Об этом сообщила председатель партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

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«Парламент поддержал постановление с предложением запретить участие российских и белорусских спортсменов в международных спортивных соревнованиях, в том числе Олимпийских играх», — написала Шуляк в своем телеграм-канале.

4 февраля стало известно, что НОК Чехии заявил, что не будет бойкотировать Олимпиаду в Париже, если на них смогут выступить российские атлеты. Также не будет бойкотировать Игры Эстония. О возможном бойкоте Олимпийских игр в случае допуска российских спортсменов заявили Украина и Польша.

2 февраля, эксперты ООН по правам человека так же, как и USOPC, поддержали инициативу МОК по возвращению российских и белорусских спортсменов на международную арену. В ООН считают, что атлеты не должны быть дискриминированы по признаку их национальности. Глава МОК Томас Бах изъявил желание найти пути по допуску россиян и белорусов до соревнований в конце января.