Верховная рада Украины призвала МОК не допускать Россию к Олимпиаде

Верховная рада Украины призвала Международный олимпийский комитет не допускать спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям. Об этом сообщила председатель партии «Слуга народа» Елена Шуляк.
«Парламент поддержал постановление с предложением запретить участие российских и белорусских спортсменов в международных спортивных соревнованиях, в том числе Олимпийских играх», — написала Шуляк в своем телеграм-канале.
4 февраля стало известно, что НОК Чехии заявил, что не будет бойкотировать Олимпиаду в Париже, если на них смогут выступить российские атлеты. Также не будет бойкотировать Игры Эстония. О возможном бойкоте Олимпийских игр в случае допуска российских спортсменов заявили Украина и Польша.
2 февраля, эксперты ООН по правам человека так же, как и USOPC, поддержали инициативу МОК по возвращению российских и белорусских спортсменов на международную арену. В ООН считают, что атлеты не должны быть дискриминированы по признаку их национальности. Глава МОК Томас Бах изъявил желание найти пути по допуску россиян и белорусов до соревнований в конце января.
Российские атлеты могут быть допущены до Олимпиады в Париже в статусе нейтральных спортсменов — без флага и гимна. В таком статусе российские спортсмены уже были на Играх в Пхенчане в 2018, Токио в 2021 и Пекине в 2022 году.