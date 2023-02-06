Программирование БПЛА стало спортивной дисциплиной в России

Министерство спорта России включило программирование беспилотных авиационных систем (БПЛА) в реестр спортивных дисциплин. Об этом сообщает «Спорт 24».

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Программирование БПЛА стало частью «спортивного программирования». Кроме того, в этот вид спорта вошли алгоритмическое и продуктовое программирование, а также программирование робототехники и систем информационной безопасности.

Помимо этого, ведомство также внесло фиджитал-спорт (спортивные соревнования, дисциплины которых совмещают классический спорт и киберспорт) в раздел с теми соревнованиями, которые осуществляются на общероссийском уровне и не относятся к национальными, военно-прикладными и служебно-прикладными.