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19 минут назад

Программирование БПЛА стало спортивной дисциплиной в России

Елена Прошина

Министерство спорта России включило программирование беспилотных авиационных систем (БПЛА) в реестр спортивных дисциплин. Об этом сообщает «Спорт 24».

Программирование БПЛА стало спортивной дисциплиной в России
Фото: ТАССТАСС

Программирование БПЛА стало частью «спортивного программирования». Кроме того, в этот вид спорта вошли алгоритмическое и продуктовое программирование, а также программирование робототехники и систем информационной безопасности.

Помимо этого, ведомство также внесло фиджитал-спорт (спортивные соревнования, дисциплины которых совмещают классический спорт и киберспорт) в раздел с теми соревнованиями, которые осуществляются на общероссийском уровне и не относятся к национальными, военно-прикладными и служебно-прикладными.

Ранее появилась информация о том, что фиджитал-спорт станет официальной спортивной дисциплиной в России. Соответствующий приказ был подписан в Министерстве спорта и отправлен на аккредитацию в Министерство юстиции России. Уточняется, что инициатива вступит в силу спустя 10 дней после публикации на официальном портале правовой информации.

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