Пятерых борцов спасли из-под завалов после землетрясения в Турции

Пять борцов спасены из-под завалов после землетрясения в Турции. Об этом сообщает Haber Global со ссылкой на заявление Федерации борьбы Турции.

В понедельник, 6 февраля, олимпийский чемпион в борьбе вольного стиля Таха Акгюль заявил, что здание спортивного клуба в провинции Кахраманмараш, в котором жили от 30 до 40 спортсменов, полностью разрушилось. Борцы оказались заперты под завалами строения. Спасти удалось по меньшей мере пятерых из них, судьба остальных атлетов пока неизвестна.

Напомним, что в ночь на 6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4. Толчки ощущались в соседних регионах, Сирии и Ливане. Днем произошло повторное землетрясение. Его отголоски ощущались и в других странах — Израиле, Грузии, Армении и Абхазии.