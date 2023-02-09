Два юных теннисиста погибли под завалами в Турции

«Мы с глубокой грустью сообщаем, что наши лицензированные спортсмены Аданы Ягыз Учурум и Ягмур Учурум, а также их родители Угур Учурум и Гекче Учурум погибли в результате землетрясения, которое произошло в Адане», — сообщается в социальных сетях федерации.