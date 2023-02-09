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43 минуты назад

Два юных теннисиста погибли под завалами в Турции

Чемпионат.comиещё 2

Два юных турецких теннисиста, Аданы Ягыз Учурум и Ягмур Учурум, погибли под завалами в Турции, которые произошли из-за землетрясения. Об этом сообщает Федерация тенниса Турции.

«Мы с глубокой грустью сообщаем, что наши лицензированные спортсмены Аданы Ягыз Учурум и Ягмур Учурум, а также их родители Угур Учурум и Гекче Учурум погибли в результате землетрясения, которое произошло в Адане», — сообщается в социальных сетях федерации.

Напомним, 6 февраля в Турции произошла серия землетрясений. У сильнейших толчков была магнитуда 7,8 (из 10). В результате природных катаклизмов произошло обрушение множества зданий на территории Турции. По предварительной оценке, под завалами в данный момент находятся тысячи человек.

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