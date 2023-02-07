Журова: жена Костомарова ничего не говорит прессе — и правильно делает

«Я понимаю, что Оксане, видимо, надоели сплетни. Каждый пытается какую-то информацию узнать, а потом выясняется, что это совсем не так. Я понимаю, что она всех оградила и никому не дает никакой информации. Причем бывает, что люди абсолютно искренни — даже мне пишут врачи, знакомые, предлагают помощь. Но наверняка с ним работают лучшие. Понимаю Оксану: она боится, что через каких-нибудь врачей информация просочится, пресса попытается найти ход, лазейку. Мне кажется, это абсолютно придуманная история.



Они закрылись. Я писала, просто по-дружески хотела узнать о состоянии, но она не хочет отвечать — и правильно делает, я бы тоже так поступила. Пусть парня лечат профессионалы. Я уверена, что с ним работают профессионалы и лучшие врачи. Раз семья не хочет делать это публичным, это их право», — сказала Журова «Газете.Ru».