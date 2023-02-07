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1 час назад

Хирург объяснил, почему фигуристу Роману Костомарову ампутировали стопу

Чемпионат.com

Профессор Первого МГМУ им. Сеченова, врач-хирург Андрей Шестаков объяснил, почему олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову была необходима ампутация стопы.

Напомним, Костомарова госпитализировали 10 января. Долгое время он был вынужден находиться на аппаратах ЭКМО и ИВЛ. По словам врача, основным диагнозом у фигуриста является сепсис, который запускает воспалительный процесс по всему организму.

Врачи пытаются сохранить Костомарову руки после ампутации обеих стоп

«Чем он был вызван — судить трудно, потому что он не до конца изучен. После сепсиса гнойные очаги начинают «летать» по всему организму, осеменяя всё подряд. Такой же процесс пошёл по кровеносной системе, среагировало более слабое место — им оказалась нога. При сепсисе гной разлетается по всему организму. Ампутацию делают по той причине, что на ноге сильный некроз, а это катастрофически увеличивает выброс токсинов в организм. Это жизненно важно, чтобы токсины не распространились окончательно», — приводят слова Шестакова «Известия».

Необходимость ампутации обсуждалась несколько дней. В итоге, как сообщают СМИ, операция прошла накануне, 6 февраля. Фигуристу ампутировали левый голеностоп и провели чистку правой ноги.

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