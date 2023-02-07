«Чем он был вызван — судить трудно, потому что он не до конца изучен. После сепсиса гнойные очаги начинают «летать» по всему организму, осеменяя всё подряд. Такой же процесс пошёл по кровеносной системе, среагировало более слабое место — им оказалась нога. При сепсисе гной разлетается по всему организму. Ампутацию делают по той причине, что на ноге сильный некроз, а это катастрофически увеличивает выброс токсинов в организм. Это жизненно важно, чтобы токсины не распространились окончательно», — приводят слова Шестакова «Известия».