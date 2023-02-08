Карякин назвал мэра Парижа психически неуравновешенной

Около двух недель назад мэр Парижа Анн Идальго выступала за допуск спортсменов из России к Играм в нейтральном статусе. Накануне политик изменила мнение, она выступила с предложением допустить россиян, но не в нейтральном статусе, а в составе сборной беженцев. Идальго посчитала, что нейтральный статус, в котором сборная России выступала на зимних Играх 2018 в Пхенчхане, летней Олимпиаде 2020 в Токио и зимних Играх 2022 в Пекине, относился к допинговой истории, а не к текущим санкциям МОК.