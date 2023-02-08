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2 часа назад

Карякин о словах мэра Парижа по допуску россиян на ОИ: «Не знаю, как комментировать высказывания психически неуравновешенных людей»

Матч ТВ

Гроссмейстер Сергей Карякин в эфире программы «Есть тема!» на канале «Матч ТВ» заявил, что сожалеет о решении западных политиков выступать против российских спортсменов вместо попыток наладить коммуникацию.

Карякин назвал мэра Парижа психически неуравновешенной
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Около двух недель назад мэр Парижа Анн Идальго выступала за допуск спортсменов из России к Играм в нейтральном статусе. Накануне политик изменила мнение, она выступила с предложением допустить россиян, но не в нейтральном статусе, а в составе сборной беженцев. Идальго посчитала, что нейтральный статус, в котором сборная России выступала на зимних Играх 2018 в Пхенчхане, летней Олимпиаде 2020 в Токио и зимних Играх 2022 в Пекине, относился к допинговой истории, а не к текущим санкциям МОК.

— Не знаю, как комментировать высказывания психически неуравновешенных людей, сложно что то говорить. Жаль, что политики или великие спортсмены высказываются против россиян, вместо выстраивания коммуникаций и налаживания дружеской атмосферы, делая все наоборот. Это жалко, — сказал Карякин.

Международный олимпийский комитет (МОК) в январе заявил, что рассмотрит возможность допуска до международных стартов российских и белорусских спортсменов, которые не выступали с активной поддержкой СВО, в нейтральном статусе. В большинстве видов спорта россияне лишены возможности выступать на международных турнирах.

Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Около спорта,Анн Идальго,Сергей Карякин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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