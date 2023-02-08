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2 часа назад

Александра Трусова анонсировала новую огненную фотосессию в чёрном

Чемпионат.com

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании российская фигуристка Александра Трусова опубликовала кадры новой фотосессии в облегающей спортивной форме чёрного цвета. На некоторых снимках Трусова в коньках, на других – без них.

Александра Трусова возможно запустит серию одежды
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Скоро», — подписала снимки Трусова, добавив смайл огня.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Александры Трусовой.

В начале сезона-2022/2023 Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе в ЦСКА к Светлане Соколовской. На этапах Гран-при России Александра заняла второе и третье места. С чемпионата страны, который проходил в декабре 2022 года в Красноярске, Трусова снялась в день короткой программы по причине высокой температуры. После этого, в новогодние праздники, Александра выступала в шоу Евгения Плющенко.

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