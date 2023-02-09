Олимпийский чемпион по хоккею Майоров рассказал, как встретился в Канаде с Высоцким

"К сожалению, с Высоцким мы близко не общались. Естественно, я его знал заочно, интересовался его творчеством, особенно музыкальным, - сказал Майоров. - Близко я с ним столкнулся только один раз - в 1976 году. Тогда наша сборная, а я был одним из ее тренеров, прилетела в Монреаль на Кубок Канады, и мы столкнулись в отеле с Высоцким и Мариной Влади (жена Высоцкого - прим. ТАСС). Мы попросили его выступить перед командой, он извинился, сказал, что у него времени совершенно нет. Это был единственный раз, когда я таким образом сталкивался с ним".