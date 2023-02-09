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48 минут назад

Олимпийский чемпион по хоккею Майоров рассказал, как встретился в Канаде с Высоцким

ТАСС

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Майоров встретился с певцом и актером Владимиром Высоцким в 1976 году в канадском Монреале. Об этом Майоров рассказал в интервью ТАСС.

Олимпийский чемпион по хоккею Майоров рассказал, как встретился в Канаде с Высоцким
Фото: ТАССТАСС

25 января Высоцкому исполнилось бы 85 лет.

"К сожалению, с Высоцким мы близко не общались. Естественно, я его знал заочно, интересовался его творчеством, особенно музыкальным, - сказал Майоров. - Близко я с ним столкнулся только один раз - в 1976 году. Тогда наша сборная, а я был одним из ее тренеров, прилетела в Монреаль на Кубок Канады, и мы столкнулись в отеле с Высоцким и Мариной Влади (жена Высоцкого - прим. ТАСС). Мы попросили его выступить перед командой, он извинился, сказал, что у него времени совершенно нет. Это был единственный раз, когда я таким образом сталкивался с ним".

Около спорта,Борис Майоров,Марина Влади,
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