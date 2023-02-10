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2 часа назад

Захарова заявила, что недопуск российских спортсменов на соревнования грубо нарушает право

ТАСС

Инициатива европейских стран о недопуске спортсменов из РФ и Белоруссии к международным соревнованиям является грубым нарушением норм права, она нацелена на внесение раскола в международное олимпийское движение. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу на брифинге.

Захарова прокомментировала отношение "русофобски настроенных стран" к нашим спортсменам
Фото: ТАССТАСС

"Мы расцениваем подобные инициативы оголтелых, русофобски настроенных стран не только как попытку оказать давление на главную международную спортивную организацию, но настрой на внесение раскола в международное олимпийское движение. Все это является грубым нарушением общепризнанных норм международного права в сфере спорта и в корне противоречит принципиальной позиции РФ, которая традиционно выступает за равноправное развитие спортивного сотрудничества", - сказала она.

Около спорта,Мария Захарова,МИД России,
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