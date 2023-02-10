Захарова прокомментировала отношение "русофобски настроенных стран" к нашим спортсменам

"Мы расцениваем подобные инициативы оголтелых, русофобски настроенных стран не только как попытку оказать давление на главную международную спортивную организацию, но настрой на внесение раскола в международное олимпийское движение. Все это является грубым нарушением общепризнанных норм международного права в сфере спорта и в корне противоречит принципиальной позиции РФ, которая традиционно выступает за равноправное развитие спортивного сотрудничества", - сказала она.