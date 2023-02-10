Медведева объяснила, почему поддерживает футбольный клуб "Динамо"

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию поддерживает московский футбольный клуб "Динамо", потому что команда играет в форме синего цвета. Об этом она рассказала ТАСС в пятницу.
"Почему "Динамо"? Синий, "Время первых" (команда, которую возглавляла Медведева на Кубке Первого канала по фигурному катанию - прим. ТАСС). Могу пожелать ребятам только стабильности, собранности на матчах и сплоченности, буду приходить, переживать. Верю в "Динамо", одна жизнь - одна команда", - сказала Медведева.
"Динамо" занимает четвертое место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги, набрав 29 очков в 17 матчах. Следующий матч в чемпионате России команда проведет 5 марта дома против самарских "Крыльев Советов".