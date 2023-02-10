Медведева объяснила, почему поддерживает футбольный клуб "Динамо"

"Почему "Динамо"? Синий, "Время первых" (команда, которую возглавляла Медведева на Кубке Первого канала по фигурному катанию - прим. ТАСС). Могу пожелать ребятам только стабильности, собранности на матчах и сплоченности, буду приходить, переживать. Верю в "Динамо", одна жизнь - одна команда", - сказала Медведева.