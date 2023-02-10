Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+12° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
1 час назад

Фигуристка Медведева объяснила, почему поддерживает футбольный клуб "Динамо"

ТАСС

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию поддерживает московский футбольный клуб "Динамо", потому что команда играет в форме синего цвета. Об этом она рассказала ТАСС в пятницу.

Медведева объяснила, почему поддерживает футбольный клуб "Динамо"
Фото: 

"Почему "Динамо"? Синий, "Время первых" (команда, которую возглавляла Медведева на Кубке Первого канала по фигурному катанию - прим. ТАСС). Могу пожелать ребятам только стабильности, собранности на матчах и сплоченности, буду приходить, переживать. Верю в "Динамо", одна жизнь - одна команда", - сказала Медведева.

"Динамо" занимает четвертое место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги, набрав 29 очков в 17 матчах. Следующий матч в чемпионате России команда проведет 5 марта дома против самарских "Крыльев Советов".

Около спорта,Крылья Советов,Динамо,Первый канал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители