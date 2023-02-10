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1 час назад

Британия проведет саммит для координации позиции Запада по допуску россиян на Олимпиаду

ТАСС

Великобритания проведет саммит с участием 30 государств для координации позиции по допуску спортсменов из России и Белоруссии на Олимпийские игры в Париже в 2024 году. Об этом в пятницу сообщило Министерство культуры, СМИ и спорта Соединенного Королевства, заявление которого приводит агентство Reuters.

Британия проведет саммит для координации позиции Запада по допуску россиян на ОИ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Великобритания будет председательствовать на саммите с участием 30 стран для координации международного ответа на опасения относительно того, что российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в Олимпиаде", - сказано в нем. Глава ведомства Люси Фрейзер заявила, что Лондон "не может позволить, чтобы российские спортсмены находились на мировой сцене вместе с командой Великобритании и представителями других стран".

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