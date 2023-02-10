Британия проведет саммит для координации позиции Запада по допуску россиян на ОИ

"Великобритания будет председательствовать на саммите с участием 30 стран для координации международного ответа на опасения относительно того, что российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в Олимпиаде", - сказано в нем. Глава ведомства Люси Фрейзер заявила, что Лондон "не может позволить, чтобы российские спортсмены находились на мировой сцене вместе с командой Великобритании и представителями других стран".