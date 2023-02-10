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1 час назад

Умер трехкратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР

Lenta.ruиещё 1

Трехкратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Владимир Морозов умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщается на сайте Федерации гребли на байдарках и каноэ России.

Умер трехкратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР
Фото: ТАССТАСС

Причины смерти экс-спортсмена не раскрываются. Уточняется, что похороны состоятся 10 февраля. «Близкие друзья и коллеги по спорту вспоминают его как человека с железной волей, сильного, целеустремленного и с большим желанием бороться до конца», — говорится в сообщении.

На Играх 1964 и 1972 годов Морозов завоевал золото в гребле на байдарке-четверке на дистанции 1000 метров. В 1968-м он стал олимпийским чемпионом в двойке на той же дистанции.

Помимо трех побед на ОИ в активе Морозова три титула чемпиона мира. Советский гребец был кавалером ордена Трудового Красного Знамени.

Около спорта,Владимир Морозов,
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