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52 минуты назад

Против допуска россиян на ОИ в Париже выступило 35 стран

Елена Прошина

Группа из 35 стран выступила против допуска спортсменов России и Белоруссии до Летних Олимпийских игр в Париже, которые пройдут в 2024 году.

Против допуска россиян на ОИ в Париже выступило 35 стран
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом заявила министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене, передает Reuters.

Она уточнила, что в число стран, которые выступили против допуска россиян и белорусов до ОИ — 2024, вошли США, Австралия, Япония, Германия и Франция. Шюгждинене уверена, что государствам для продвижения данного решения не потребуется бойкотировать соревнования.

«Мы идем в том направлении, что нам не потребуется бойкот, так как все страны выступили единогласно», — пояснила она.

Отмечается, что в онлайн-встрече, где присутствовали 35 министров с целью обсуждения недопуска российских и белорусских спортсменов, также принял участие президент Украины Владимир Зеленский. Его послание странам заключалось в том, что «принципы нейтралитета не могут применяться к вторжению России на Украину».

Около спорта,Владимир Зеленский,
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