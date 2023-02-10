Против допуска россиян на ОИ в Париже выступило 35 стран

Группа из 35 стран выступила против допуска спортсменов России и Белоруссии до Летних Олимпийских игр в Париже, которые пройдут в 2024 году.

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Об этом заявила министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене, передает Reuters.

Она уточнила, что в число стран, которые выступили против допуска россиян и белорусов до ОИ — 2024, вошли США, Австралия, Япония, Германия и Франция. Шюгждинене уверена, что государствам для продвижения данного решения не потребуется бойкотировать соревнования.

«Мы идем в том направлении, что нам не потребуется бойкот, так как все страны выступили единогласно», — пояснила она.