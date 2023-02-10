В Польше предложили создать «сборную беженцев» из россиян и белорусов

«Мы предложили, … чтобы избежать обвинений в том, что мы руководствуемся национальностью, что происходит какая-либо дискриминация исходя из имеющегося паспорта, страны из которой кто-то происходит, создать сборную беженцев. Не нейтральную сборную, а сборную беженцев, в которой могли бы выступать россияне и белорусы, которые являются диссидентами в отношении соответственно режимов Путина и Лукашенко», — передает слова Бортничука РИА Новости.