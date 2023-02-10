В Польше предложили создать «сборную беженцев» из россиян и белорусов

Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук выступил с инициативой по созданию сборной беженцев из российских и белорусских диссидентов.
«Мы предложили, … чтобы избежать обвинений в том, что мы руководствуемся национальностью, что происходит какая-либо дискриминация исходя из имеющегося паспорта, страны из которой кто-то происходит, создать сборную беженцев. Не нейтральную сборную, а сборную беженцев, в которой могли бы выступать россияне и белорусы, которые являются диссидентами в отношении соответственно режимов Путина и Лукашенко», — передает слова Бортничука РИА Новости.
Несколько дней назад мэр Парижа Анн Идальго заявила, что российские спортсмены имеют право участвовать в летних Олимпийских играх. Позже она предложила отечественным атлетам участие в Олимпиаде в статусе беженцев.
В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.
В настоящий момент поднимается вопрос о возвращении российских спортсменов на турниры в качестве нейтральных.