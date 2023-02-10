Судмедэкспертиза подтвердила сексуальный контакт между Алвесом и жертвой

Судмедэкспертиза подтвердила, что у экс-защитника «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвесом и девушкой, которая обвинила его в изнасиловании, был сексуальный контакт. Об этом сообщает El Periodico.

По данным издания, специалисты изучили несколько образцов спермы, взятых из разных мест, в том числе на трусах девушки и на полу туалета ночного клуба. Все эти образцы получили в ночь сразу после предполагаемого изнасилования. Также через два дня жертва передала полиции платье, в котором была в ночь инцидента и на нем тоже нашли следы семенной жидкости.

Все эти образцы сравнили с ДНК Алвеса, который он добровольно передал следствию. По итогам результатов было установлено, что найденная на одежде девушки и в туалете сперма принадлежит футболисту. Таким образом версия жертвы оказалась подтверждена, хотя Алвес ее всячески отрицал.