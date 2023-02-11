Резцова призвала наказать Польшу за идею создать сборную беженцев из россиян

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова оценила идею министра спорта и туризма Польши Камиля Бортничука создать сборную беженцев из российских спортсменов для участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Ее слова приводит РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Резцова призвала наказать Польшу за подобную идею, посчитав, что России стоит обратиться в Международный олимпийский комитет (МОК). «Они наc cтолько унижают, что уже нет cил. Кто они такие? В cпорте поляки вообще никто», — заявила она.

10 февраля Бортничук предложил создать из представителей России и Белоруссии сборную беженцев. Он обратил внимание на то, что нейтральность российского спорта является фикцией.