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1 час назад

Резцова призвала наказать Польшу за идею создать сборную беженцев из россиян

Lenta.ru

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова оценила идею министра спорта и туризма Польши Камиля Бортничука создать сборную беженцев из российских спортсменов для участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Ее слова приводит РИА Новости.

Резцова призвала наказать Польшу за идею создать сборную беженцев из россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Резцова призвала наказать Польшу за подобную идею, посчитав, что России стоит обратиться в Международный олимпийский комитет (МОК). «Они наc cтолько унижают, что уже нет cил. Кто они такие? В cпорте поляки вообще никто», — заявила она.

10 февраля Бортничук предложил создать из представителей России и Белоруссии сборную беженцев. Он обратил внимание на то, что нейтральность российского спорта является фикцией.

25 января МОК заявил, что рассматривает возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут атлеты, которые не поддерживали проведение спецоперации на Украине и не нарушали антидопинговые правила.

Около спорта,Камиль Бортничук,
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