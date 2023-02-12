Министр спорта Австралии поддержала план МОК по возможному допуску россиян

Министр спорта Австралии Аника Уэллс выступила в поддержку предложения Международного олимпийского комитета ( МОК ) о допуске российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе.

«Мы поддерживаем план МОК по изучению возможности допуска российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в строгих условиях нейтралитета. Уважение прав человека и мирные отношения между народами составляют основу международного спорта», — приводит слова Уэллс SBS.

Напомним, ранее Австралия и ещё 36 стран поддержали отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах, следуя рекомендациям МОК. Окончательное решение по возможному допуску атлетов будет принимать Международный олимпийский комитет.