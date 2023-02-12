«Видимо, на Баха сильно давят. У него, наверное, уже нет сил никаких» — Журова

— Нет. Они пока ни о чем. Скорее всего, он скажет, что все спортсмены могут приехать. В итоге, как я и говорила, все приедут без флагов, если правительства начнут давить на спортсменов, бойкоты устраивать, Бах просто скажет: «Ну, все пришли к нулевой точке, к началу прошлого века».



Вообще, ведь МОК оплачивает поездку, а не правительства. Ну, просто если кто то думает, что правительства, то ошибается. Поездка на Олимпиаду, проживание на Олимпиаде — это все за счет МОК, не за счет стран.