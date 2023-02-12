«Видимо, на Баха сильно давят. У него, наверное, уже нет сил никаких» — Журова

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах пытается сопротивляться давлению, которое на него оказывает международная общественность в вопросе допуска до соревнований россиян, считает олимпийская чемпионка в конькобежном спорте и депутат Государственной Думы Светлана Журова.
Ранее норвежская газета VG опубликовала заявление Баха, в котором он сказал: «Не правительствам решать, кто может участвовать в спортивных мероприятиях. Это было бы концом международных спортивных соревнований, чемпионатов мира и Олимпийских игр в том виде, какими мы их знаем сегодня».
— Он правильно говорит, не нарушает олимпийскую хартию. Видимо, на него давят сильно. У него, наверное, уже нет сил никаких. Он уже и Украине это сказал, что хватит на всех воздействовать. Поэтому, я думаю, что он пытается всех успокоить: «Дайте время до лета, мы примем решение. Пока решения нет, не надо на нас давить».
— Как вы думаете, такие слова показывают, что МОК становится более лояльным к нашим спортсменам?
— Нет. Они пока ни о чем. Скорее всего, он скажет, что все спортсмены могут приехать. В итоге, как я и говорила, все приедут без флагов, если правительства начнут давить на спортсменов, бойкоты устраивать, Бах просто скажет: «Ну, все пришли к нулевой точке, к началу прошлого века».
Вообще, ведь МОК оплачивает поездку, а не правительства. Ну, просто если кто то думает, что правительства, то ошибается. Поездка на Олимпиаду, проживание на Олимпиаде — это все за счет МОК, не за счет стран.
— А если в таком случае принимающая страна откажется?
— Может, к сожалению, принимающая страна может сказать спортсменам «нет». Но это будет уже чистой воды политика и огромный скандал, — сказала Журова «Матч ТВ».
МОК в январе объявил, что рассмотрит возможность допуска до международных стартов российских и белорусских спортсменов, которые не выступали с активной поддержкой СВО, в нейтральном статусе. На текущий момент конкретных критериев возможного допуска нет.
Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.