Жулин: считал Баха прозападным персонажем, а он взбунтовался. Я очень этому рад

«Заявление Баха для меня такая же неожиданность, как, в общем, и для всех. Я предполагал, что он всё-таки абсолютно прозападный персонаж, а получается так, что он как-то взбунтовался, и я очень этому рад. Надеюсь, что все-таки фраза «О спорт, ты – мир!» снова будет иметь действие.