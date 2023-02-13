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1 час назад

Авербух заявил, что Костомарову будет нужна дорогостоящая реабилитация

Чемпионат.com

Хореограф и продюсер Илья Авербух высказался о состоянии олимпийского чемпиона Романа Костомарова, который был госпитализирован 10 января с пневмонией.

Авербух: Костомарову будет нужна дорогостоящая реабилитация
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В настоящий момент Рома находится в больнице и обеспечен всем необходимым. Однако все мы понимаем, что в дальнейшем потребуется дорогостоящая реабилитация, и мы, как и компания, и как большая ледовая семья, готовы в э

Я еще раз хочу подчеркнуть, что мы не открываем отдельный фонд или расчетный счет для зрителей, мы скорее призываем всех поддержать Рому морально, чтобы он узнал, какое огромное число людей по всей стране переживают за него», — приводит слова Авербуха пресс-служба тура «Ледниковый период. Снова вместе».

Костомаров был госпитализирован с тяжёлой пневмонией. Долгое время фигурист был вынужден находиться в реанимации на аппаратах ЭКМО и ИВЛ, что привело к нарушению периферического кровообращения. Роману была проведена операция по ампутации левой стопы, чтобы избежать дальнейшего развития процесса отмирания клеток. Позже стало известно, что Костомаров согласился на ампутацию пальцев рук, если врачи не смогут восстановить их кровоснабжение.

Около спорта,Роман Костомаров,Илья Авербух,
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