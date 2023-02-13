Авербух: Костомарову будет нужна дорогостоящая реабилитация

Хореограф и продюсер Илья Авербух высказался о состоянии олимпийского чемпиона Романа Костомарова, который был госпитализирован 10 января с пневмонией.

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«В настоящий момент Рома находится в больнице и обеспечен всем необходимым. Однако все мы понимаем, что в дальнейшем потребуется дорогостоящая реабилитация, и мы, как и компания, и как большая ледовая семья, готовы в э

Я еще раз хочу подчеркнуть, что мы не открываем отдельный фонд или расчетный счет для зрителей, мы скорее призываем всех поддержать Рому морально, чтобы он узнал, какое огромное число людей по всей стране переживают за него», — приводит слова Авербуха пресс-служба тура «Ледниковый период. Снова вместе».