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1 час назад

Глава ВФХГ Винер: МОК не идет на поводу у стран, которые заявляют о бойкоте

Газета.Ruиещё 2

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер прокомментировала призыв Международного олимпийского комитета (МОК) учитывать права человека при намерении бойкотировать Олимпийские игры — 2024 из-за возможного участия российских атлетов. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

Глава ВФХГ Винер: МОК не идет на поводу у стран, которые заявляют о бойкоте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пока МОК только говорит. Нужно решение. Его пока нет. Если Европа нас не любит и не хочет принимать, а Азия любит и хочет принять, то в Азии должны быть квоты для участия. А этот вопрос не решен. Приятно, что МОК не идет на поводу у стран, которые заявляют о бойкоте. Но главное, чтобы такая позиция была непоколебима», — сказала Винер.

Напомним, что 25 января МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины.

Сообщалось, что 10 февраля группа из 35 стран, включая США, Германию и Австралию, на онлайн-конференции договорилась потребовать отстранения российских и белорусских спортсменов от участия в Олимпийских играх 2024 года.

Около спорта,Томас Бах,Ирина Винер,Дмитрий Свищев,Госдума,
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