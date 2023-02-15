Глава ВФХГ Винер: МОК не идет на поводу у стран, которые заявляют о бойкоте

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер прокомментировала призыв Международного олимпийского комитета (МОК) учитывать права человека при намерении бойкотировать Олимпийские игры — 2024 из-за возможного участия российских атлетов. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».
«Пока МОК только говорит. Нужно решение. Его пока нет. Если Европа нас не любит и не хочет принимать, а Азия любит и хочет принять, то в Азии должны быть квоты для участия. А этот вопрос не решен. Приятно, что МОК не идет на поводу у стран, которые заявляют о бойкоте. Но главное, чтобы такая позиция была непоколебима», — сказала Винер.
Напомним, что 25 января МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины.
Сообщалось, что 10 февраля группа из 35 стран, включая США, Германию и Австралию, на онлайн-конференции договорилась потребовать отстранения российских и белорусских спортсменов от участия в Олимпийских играх 2024 года.