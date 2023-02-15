Глава ВФХГ Винер: МОК не идет на поводу у стран, которые заявляют о бойкоте

«Пока МОК только говорит. Нужно решение. Его пока нет. Если Европа нас не любит и не хочет принимать, а Азия любит и хочет принять, то в Азии должны быть квоты для участия. А этот вопрос не решен. Приятно, что МОК не идет на поводу у стран, которые заявляют о бойкоте. Но главное, чтобы такая позиция была непоколебима», — сказала Винер.