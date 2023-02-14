Девушка футболиста "Сочи" Нобоа сняла побои после того, как обвинила его в избиении

Кевиам Касо, девушка эквадорского футболиста «Сочи» Кристиана Нобоа, сняла побои после того, как обвинила спортсмена в избиении.

Фото: Соцсети Соцсети

34-летняя Касо поделилась с изданием Expreso фотографией из больницы и медицинским заключением.

Согласно медицинскому отчету, у девушки зафиксированы гематомы на лице, плечах, предплечье, запястье, правой руке, правом колене и правой голени. Ей рекомендовали госпитализацию. Также ее обследуют на предмет переломов.

Напомним, что Кевиам Касо ранее в социальных сетях рассказала об избиении, приложив к тексту фотографию, на которой запечатлены следы побоев.

Касо написала, что ей стыдно за то, что она так долго молчала об оскорблениях и жестоком обращении, обратившись к человеку, совершившему это словами «любовь моя». Она также отметила, что мужчина причинял ей боль, но при этом говорил, что все изменится.