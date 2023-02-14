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1 час назад

Девушка футболиста "Сочи" Нобоа сняла побои после того, как обвинила его в избиении

Газета.Ru

Кевиам Касо, девушка эквадорского футболиста «Сочи» Кристиана Нобоа, сняла побои после того, как обвинила спортсмена в избиении.

Девушка футболиста "Сочи" Нобоа сняла побои после того, как обвинила его в избиении
Фото: СоцсетиСоцсети

34-летняя Касо поделилась с изданием Expreso фотографией из больницы и медицинским заключением.

Согласно медицинскому отчету, у девушки зафиксированы гематомы на лице, плечах, предплечье, запястье, правой руке, правом колене и правой голени. Ей рекомендовали госпитализацию. Также ее обследуют на предмет переломов.

Напомним, что Кевиам Касо ранее в социальных сетях рассказала об избиении, приложив к тексту фотографию, на которой запечатлены следы побоев.

Касо написала, что ей стыдно за то, что она так долго молчала об оскорблениях и жестоком обращении, обратившись к человеку, совершившему это словами «любовь моя». Она также отметила, что мужчина причинял ей боль, но при этом говорил, что все изменится.

Сообщалось, что футболист несколько раз ударил свою Касо после того, как она застала его в кровати с двумя другими девушками. При этом сам Нобоа опровергал слова девушки.

Около спорта,Кристиан Нобоа,
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