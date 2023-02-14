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1 час назад

Американский фигурист назвал Овечкина свои кумиром

Газета.Ru

Американский фигурист российского происхождения Максим Наумов рассказал о том, что является поклонником нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

Американский фигурист назвал Овечкина свои кумиром
Фото: газета.ругазета.ру

«Увлекаюсь хоккеем. Очень нравится НХЛ. Кумир? Когда был маленьким, Овечкин уже был мой номер один. Сейчас он все шайбы забрасывает. Сто процентов, скоро Гретцки перебьет. У меня даже есть кепка, на которой он расписался. Когда-то давно, в детстве, мой крестный отец мне все рассказал про хоккей, включил мне игру «Вашингтон Кэпиталз» — а там Овечкин играет. И с тех пор я за ним слежу», — приводит слова спортсмена «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне на счету Овечкина 32 заброшенные шайбы и 22 результативные передачи в 54 матчах. За свою карьеру в НХЛ Овечкин забросил 812 шайб и занимает второе место в списке снайперов за всю историю.

24 декабря россиянин в матче против «Виннипег Джетс» оформил дубль и отметился результативной передачей. Именно вторая шайба позволила форварду превзойти рекорд Горди Хоу и выйти на чистое второе место в списке снайперов за всю историю лиги. Лидирует Уэйн Гретцки, на его счету 894 шайбы.

Ранее сообщалось, что Овечкин в ближайшее время вылетит в Москву в связи с болезнью отца.

Около спорта,Уэйн Гретцки,
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