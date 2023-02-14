Американский фигурист назвал Овечкина свои кумиром

Американский фигурист российского происхождения Максим Наумов рассказал о том, что является поклонником нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
«Увлекаюсь хоккеем. Очень нравится НХЛ. Кумир? Когда был маленьким, Овечкин уже был мой номер один. Сейчас он все шайбы забрасывает. Сто процентов, скоро Гретцки перебьет. У меня даже есть кепка, на которой он расписался. Когда-то давно, в детстве, мой крестный отец мне все рассказал про хоккей, включил мне игру «Вашингтон Кэпиталз» — а там Овечкин играет. И с тех пор я за ним слежу», — приводит слова спортсмена «Спорт-Экспресс».
В текущем сезоне на счету Овечкина 32 заброшенные шайбы и 22 результативные передачи в 54 матчах. За свою карьеру в НХЛ Овечкин забросил 812 шайб и занимает второе место в списке снайперов за всю историю.
24 декабря россиянин в матче против «Виннипег Джетс» оформил дубль и отметился результативной передачей. Именно вторая шайба позволила форварду превзойти рекорд Горди Хоу и выйти на чистое второе место в списке снайперов за всю историю лиги. Лидирует Уэйн Гретцки, на его счету 894 шайбы.
Ранее сообщалось, что Овечкин в ближайшее время вылетит в Москву в связи с болезнью отца.