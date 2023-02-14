Американский фигурист назвал Овечкина свои кумиром

«Увлекаюсь хоккеем. Очень нравится НХЛ. Кумир? Когда был маленьким, Овечкин уже был мой номер один. Сейчас он все шайбы забрасывает. Сто процентов, скоро Гретцки перебьет. У меня даже есть кепка, на которой он расписался. Когда-то давно, в детстве, мой крестный отец мне все рассказал про хоккей, включил мне игру «Вашингтон Кэпиталз» — а там Овечкин играет. И с тех пор я за ним слежу», — приводит слова спортсмена «Спорт-Экспресс».