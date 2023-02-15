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56 минут назад

Алина Загитова и Анна Щербакова попали на обложку журнала The Voice

Чемпионат.com

Олимпийские чемпионки в женском одиночном катании российские фигуристки Алина Загитова и Анна Щербакова попали на обложку первого в 2023 году номера молодёжного журнала о моде и стиле The Voice и дали интервью изданию.

Алина Загитова и Анна Щербакова попали на обложку журнала The Voice
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Героинями нашей обложки и главного интервью стали чемпионки, фигуристки и просто красавицы Алина Загитова и Анна Щербакова – девушки, которыми гордится вся страна. Алина и Аня честно ответили на вопросы о своей дружбе и конкуренции, рассказали о своих подростковых бунтах и взрослых радостях», — написано в анонсе журнала The Voice.

Чемпионат.com

Загитова завоевала золото Олимпийских игр – 2018 в Пхёнчхане, Щербакова выиграла Игры-2022, проходившие год назад в Пекине. Осенью 2022 года Алина и Анна вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным стали ведущими телепроекта «Ледниковый период».

Около спорта,Алина Загитова,Алексей Ягудин,Анна Щербакова,
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