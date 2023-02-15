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1 минуту назад

СМИ рассказали подробности о заболевании отца Овечкина

Алиса Селезнёва

Отец легендарного хоккеиста Александра Овечкина, капитана «Вашингтон Кэпиталз», Михаил Овечкин госпитализирован, врачи обнаружили у него тяжелое заболевание. Об этом сообщила газета «Известия».

СМИ рассказали подробности о заболевании отца Овечкина
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Накануне пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» сообщила о том, что капитан команды Александр Овечкин временно покинул расположение клуба «из-за здоровья близкого человека и семейных дел». Позднее стало известно, что Овечкин вылетел в Россию.

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прилетит в Москву из-за проблем со здоровьем его отца Михаила. Об этом рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

По данным «Известий», Михаил Овечкин был госпитализирован 10 января с обострением хронической болезни.

«В ходе тщательного обследования медики нашли у отца спортсмена злокачественное новообразование и перевели его в профильную больницу», - отмечает газета.

Напомним, что в активе Овечкина - 812 шайб. Он занимает вторую строчку в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ. Предполагается, что при благоприятном стечении обстоятельств он побьет рекорд Уэйна Гретцки в ноябре 2024 года.

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