СМИ рассказали подробности о заболевании отца Овечкина

Отец легендарного хоккеиста Александра Овечкина, капитана «Вашингтон Кэпиталз», Михаил Овечкин госпитализирован, врачи обнаружили у него тяжелое заболевание. Об этом сообщила газета «Известия».

Накануне пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» сообщила о том, что капитан команды Александр Овечкин временно покинул расположение клуба «из-за здоровья близкого человека и семейных дел». Позднее стало известно, что Овечкин вылетел в Россию.

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прилетит в Москву из-за проблем со здоровьем его отца Михаила. Об этом рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

По данным «Известий», Михаил Овечкин был госпитализирован 10 января с обострением хронической болезни.

«В ходе тщательного обследования медики нашли у отца спортсмена злокачественное новообразование и перевели его в профильную больницу», - отмечает газета.