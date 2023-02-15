Фигурист Федоров отреагировал на дуэт Загитовой с Zivert фразой "да ничего"

Российский фигурист Григорий Федоров высказался о творческом дебюте олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которая исполнила 14 февраля в рамках шоу «Влюбленные в фигурное катание» песню Credo вместе с Юлией Зиверт.

Фото: Пресс-служба Первого канала Пресс-служба Первого канала

«Выступление Алины Загитовой видел. Как реакция? Да ничего. Я бы так на сцене не смог спеть», — приводит слова Федорова «Матч ТВ».

Напомним, что Загитова на Олимпийских играх — 2018 завоевала золото в одиночном катании и взяла серебро в командных соревнованиях.

Россиянка является победительницей чемпионата мира — 2019 в японской Сайтаме, обладательницей золота первенства Европы 2018 года, победительницей финала Гран-при и чемпионкой России.