Фигурист Федоров отреагировал на дуэт Загитовой с Zivert фразой "да ничего"

Российский фигурист Григорий Федоров высказался о творческом дебюте олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которая исполнила 14 февраля в рамках шоу «Влюбленные в фигурное катание» песню Credo вместе с Юлией Зиверт.
«Выступление Алины Загитовой видел. Как реакция? Да ничего. Я бы так на сцене не смог спеть», — приводит слова Федорова «Матч ТВ».
Напомним, что Загитова на Олимпийских играх — 2018 завоевала золото в одиночном катании и взяла серебро в командных соревнованиях.
Россиянка является победительницей чемпионата мира — 2019 в японской Сайтаме, обладательницей золота первенства Европы 2018 года, победительницей финала Гран-при и чемпионкой России.
На соревнованиях Загитова не выступает с декабря 2019 года.